Service Büros Kiel – Tipps & Services
Unterstützung bei Anträgen, Jobsuche, Bewerbungen … und vieles mehr
Wir unterstützen arbeitsuchende und hilfsbedürftige Menschen und bieten diesen in unseren drei Service Büros verschiedenste kostenlose Dienstleistungen an:
Anträge und Formulare
Wir helfen Ihnen beim Ausfüllen von Anträgen. Ebenso helfen wir Ihnen beim Verstehen von Texten und Formularen oder der Nutzung des Portals Jobcenter.digital.
Jobsuche
Wir unterstützen Sie bei der Jobrecherche, dem Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder bei der Online-Bewerbung.
EDV-Arbeitsplätze
Nutzen Sie unsere ruhigen und frei zugänglichen EDV-Arbeitsplätze zum Erstellen von Bewerbungen, zur Jobrecherche, zur Wohnungssuche oder einfach nur zum Lernen und Üben.
Bürotechnik
Nutzen Sie unsere Bürotechnik zum drucken, scannen, faxen, kopieren oder versenden von Anträgen und Bewerbungsunterlagen.
WICHTIG:
Wenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen erstellen möchten, bitten wir Sie, einen eigenen USB Stick mitzubringen. Wenn Sie Daten von Ihrem Handy übertragen möchten, denken Sie bitte daran, das Ladekabel (Datenkabel) Ihres Smartphones mitzubringen!
Kostenloses WLAN
In allen unseren Büros steht Ihnen kostenloses WLAN zur Verfügung.
EDV-Spendentour
Wir sammeln PCs, Laptops, Handys etc. zur Weitergabe an bedürftige Menschen.
Mitarbeiten
Sie sind langzeitarbeitslos und möchten in unserem Team mitarbeiten? Wir bieten interessante Beschäftigungsmöglichkeiten (Arbeitsgelegenheiten) gefördert durch das Jobcenter Kiel.
Sprachmittlung Ukrainisch und Russisch
Wir helfen beim Ausfüllen von Anträgen, Kopieren oder der Kommunikation mit Behörden und unterstützen Sie bei Bewerbungen
Energiespar-Beratung
Kostenlose* fachliche Beratung, Tipps und Tricks zum Geldsparen im Umgang mit elektrischen Geräten, Bereitstellung von Energiekosten-Messgeräten (gegen eine kleine Kaution) inklusive Auswertung.
→ Nur im Service Büro Friedrichsort
* Für Menschen, die Grundsicherungsgeld oder Grundsicherung erhalten
Termine
Aktuelles
EDV-Spendentour: Unser Projekt als Beispiel für gelebte Teilhabe und Nachhaltigkeit
Das Jobcenter Kiel hat unsere EDV-Spendentour in einem aktuellen Beitrag über Arbeitsgelegenheiten (AGH) als gelungenes Praxisbeispiel vorgestellt. Darüber freuen wir uns sehr, denn die Erwähnung zeigt, welchen gesellschaftlichen Mehrwert unser Projekt täglich schafft.
Save the Date: Mit-Mach-Konferenz „GESUND ohne Kohle“
ALLE sind eingeladen dabei zu sein. Wir tauschen uns gemeinsam über Erfahrungen, Hürden und Möglichkeiten aus. Seid dabei – mit einer Geschichte, einer Idee oder zum Zuhören.
Hassee räumt den Keller auf …
… und spendet alte Computer und Smartphones für einen guten Zweck! Besuchen Sie uns am Tag der Nachbarschaft (29. Mai). Gerne stellen wir unser Projekt EDV-Spendentour vor und erläutern, wie wir die gespendeten Geräte aufbereiten und wer sie dann erhält. Wir freuen uns über alle von Ihnen gespendeten Laptops, Smartphones, PCs und Tablets – aber nicht nur an diesem Tag sondern auch davor und danach.
Antrags- und Ausfüllhilfen ... pro Jahr
Unterstützungen bei der Jobsuche ... pro Jahr
Bürodienstleistungen, Telefonate und Faxe ... pro Jahr
Kopien und Ausdrucke ... pro Jahr
Quelle: Jahresstatistik 2025
Unsere Standorte – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gefördert durch das
Tipps & Services
Wegweiser Kiel
Ihnen stellt sich die Frage: Wer kann mir helfen bzw. an wen kann ich mich wenden?
In unserem »Wegweiser Kiel« finden Sie zu vielen relevanten Themen und Problemen entsprechende Anlaufstellen.
Sprachmittlung
Ukrainisch und Russisch für Geflüchtete aus der Ukraine
Помощь на украинском и русском языках
Українська та російська для біженців з України
Energiespar-Beratung
Kostenlose* fachliche Beratung zum Thema Energiesparen, Tipps und Tricks zum Geldsparen im Umgang mit elektrischen Geräten sowie Bereitstellung von Energiekosten-Messgeräten (gegen eine kleine Kaution) inklusive Auswertung.
Nur im Service Büro Friedrichsort
* Für Menschen, die Grundsicherungsgeld (SGB II) oder Grundsicherung erhalten
EDV-Spendentour
Wir sammeln PCs, Laptops, Handys etc. zur Weitergabe an bedürftige Menschen.
Sie benötigen ein digitales Gerät oder möchten uns Geräte spenden?
Mitarbeit im Service Büro … Warum nicht?
Wir bieten Langzeitarbeitslosen in unseren Service Büros im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit (sogenannter 1-Euro-Job) eine sinnvolle Beschäftigung zwischen 15 und 30 Wochenarbeitsstunden.