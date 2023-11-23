Service Büros Kiel – Tipps & Services

Unterstützung bei Anträgen, Jobsuche, Bewerbungen … und vieles mehr

Wir unterstützen arbeitsuchende und hilfsbedürftige Menschen und bieten diesen in unseren drei Service Büros verschiedenste kostenlose Dienstleistungen an:

Anträge und Formulare

Wir helfen Ihnen beim Ausfüllen von Anträgen. Ebenso helfen wir Ihnen beim Verstehen von Texten und Formularen oder der Nutzung des Portals Jobcenter.digital.

Jobsuche

Wir unterstützen Sie bei der Jobrecherche, dem Erstellen von Bewerbungsunterlagen oder bei der Online-Bewerbung.

→ Arbeitsuche
→ Bewerbungstipps

EDV-Arbeitsplätze

Nutzen Sie unsere ruhigen und frei zugänglichen EDV-Arbeitsplätze zum Erstellen von Bewerbungen, zur Jobrecherche, zur Wohnungssuche oder einfach nur zum Lernen und Üben.

Bürotechnik

Nutzen Sie unsere Bürotechnik zum drucken, scannen, faxen, kopieren oder versenden von Anträgen und Bewerbungsunterlagen.

WICHTIG:
USB-StickWenn Sie Ihre Bewerbungsunterlagen erstellen möchten, bitten wir Sie, einen eigenen USB Stick mitzubringen. Wenn Sie Daten von Ihrem Handy übertragen möchten, denken Sie bitte daran, das Ladekabel (Datenkabel) Ihres Smartphones mitzubringen!

Kostenloses WLAN

In allen unseren Büros steht Ihnen kostenloses WLAN zur Verfügung.

EDV-Spendentour

Wir sammeln PCs, Laptops, Handys etc. zur Weitergabe an bedürftige Menschen.

→ Mehr erfahren …

Mitarbeiten

Sie sind langzeitarbeitslos und möchten in unserem Team mitarbeiten? Wir bieten interessante Beschäftigungsmöglichkeiten (Arbeitsgelegenheiten) gefördert durch das Jobcenter Kiel.

→ Mehr erfahren …

Sprachmittlung Ukrainisch und Russisch

Wir helfen beim Ausfüllen von Anträgen, Kopieren oder der Kommunikation mit Behörden und unterstützen Sie bei Bewerbungen

→ Mehr erfahren …

Energiespar-Beratung

Kostenlose* fachliche Beratung, Tipps und Tricks zum Geldsparen im Umgang mit elektrischen Geräten, Bereitstellung von Energiekosten-Messgeräten (gegen eine kleine Kaution) inklusive Auswertung.

→ Nur im Service Büro Friedrichsort

* Für Menschen, die Grundsicherungsgeld oder Grundsicherung erhalten

Termine

 

Mehr Termine

Aktuelles

Hassee räumt den Keller auf …

… und spendet alte Computer und Smartphones für einen guten Zweck! Besuchen Sie uns am Tag der Nachbarschaft (29. Mai). Gerne stellen wir unser Projekt EDV-Spendentour vor und erläutern, wie wir die gespendeten Geräte aufbereiten und wer sie dann erhält. Wir freuen uns über alle von Ihnen gespendeten Laptops, Smartphones, PCs und Tablets – aber nicht nur an diesem Tag sondern auch davor und danach.

Mehr Beiträge

Antrags- und Ausfüllhilfen ... pro Jahr

Unterstützungen bei der Jobsuche ... pro Jahr

Bürodienstleistungen, Telefonate und Faxe ... pro Jahr

Kopien und Ausdrucke ... pro Jahr

Quelle: Jahresstatistik 2025

Unsere Standorte – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Stadtteilbüro Süd

Saarbrückenstr. 173 + 175
24113 Kiel (Hassee)

Service Büro Nord

Holtenauer Str. 243
24106 Kiel (Wik)

Service Büro Friedrichsort

An der Schanze 49–51
24159 Kiel (Friedrichsort)

Gefördert durch das Jobcenter Kiel

Tipps & Services

Wegweiser Kiel

Wegweiser Kiel

Ihnen stellt sich die Frage: Wer kann mir helfen bzw. an wen kann ich mich wenden?

In unserem »Wegweiser Kiel« finden Sie zu vielen relevanten Themen und Problemen entsprechende Anlaufstellen.

Zum Wegweiser

Sprachmittlung

Sprachmittlung

Ukrainisch und Russisch für Geflüchtete aus der Ukraine

Помощь на украинском и русском языках

Українська та російська для біженців з України

Mehr erfahren

Energiespar-Beratung

Energiespar-Beratung

Kostenlose* fachliche Beratung zum Thema Energiesparen, Tipps und Tricks zum Geldsparen im Umgang mit elektrischen Geräten sowie Bereitstellung von Energiekosten-Messgeräten (gegen eine kleine Kaution) inklusive Auswertung.

Nur im Service Büro Friedrichsort

* Für Menschen, die Grundsicherungsgeld (SGB II) oder Grundsicherung erhalten

EDV-Spendentour

EDV-Spendentour

Wir sammeln PCs, Laptops, Handys etc. zur Weitergabe an bedürftige Menschen.

Sie benötigen ein digitales Gerät oder möchten uns Geräte spenden?

Mehr erfahren