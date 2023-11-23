Kostenlose* fachliche Beratung, Tipps und Tricks zum Geldsparen im Umgang mit elektrischen Geräten, Bereitstellung von Energiekosten-Messgeräten (gegen eine kleine Kaution) inklusive Auswertung.

→ Nur im Service Büro Friedrichsort

* Für Menschen, die Grundsicherungsgeld oder Grundsicherung erhalten